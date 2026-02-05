Juda Agung Tiba di Istana, Akan Dilantik Wamenkeu?

JAKARTA - Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Akan dilantik jadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu)?

S\ebelumnya Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Wamenkeu. Pelantikan ini menggantikan Thomas Djiwandono yang kini menjabat sebagai Deputi Gubernur BI.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa agenda utama pelantikan hari ini adalah untuk mengisi posisi strategis di Kementerian Keuangan yang ditinggalkan oleh Thomas.

"Kalau, rencananya (pelantikan) ada. Tapi sampai tadi malam belum diputuskan, sehingga kalau misalnya ada kemungkinan hanya menambah atau mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh bapak Thomas djiwandono yang sekarang bertugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia," ujar Prasetyo.

Saat ditanya mengenai siapa sosok yang akan mengisi kursi Wamenkeu tersebut, Prasetyo masih enggan membeberkan nama secara mendetail. Termasuk saat disinggung mengenai munculnya nama Juda Agung dalam bursa Wamenkeu yang akan dilantik.

"Nanti akan diumumkan pada waktunya," jawabnya singkat.

Selain posisi Wamenkeu, beredar kabar bahwa pelantikan sore ini juga akan bersamaan dengan pengambilan sumpah Hakim Mahkamah Konsitusi (MK) Adies Kadir.