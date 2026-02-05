Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Juda Agung Tiba di Istana, Akan Dilantik Wamenkeu?

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |15:29 WIB
Juda Agung Tiba di Istana, Akan Dilantik Wamenkeu?
Juda Agung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Akan dilantik jadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu)?

S\ebelumnya Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Wamenkeu. Pelantikan ini menggantikan Thomas Djiwandono yang kini menjabat sebagai Deputi Gubernur BI.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa agenda utama pelantikan hari ini adalah untuk mengisi posisi strategis di Kementerian Keuangan yang ditinggalkan oleh Thomas.

"Kalau, rencananya (pelantikan) ada. Tapi sampai tadi malam belum diputuskan, sehingga kalau misalnya ada kemungkinan hanya menambah atau mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh bapak Thomas djiwandono yang sekarang bertugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia," ujar Prasetyo.

Saat ditanya mengenai siapa sosok yang akan mengisi kursi Wamenkeu tersebut, Prasetyo masih enggan membeberkan nama secara mendetail. Termasuk saat disinggung mengenai munculnya nama Juda Agung dalam bursa Wamenkeu yang akan dilantik.

"Nanti akan diumumkan pada waktunya," jawabnya singkat.

Selain posisi Wamenkeu, beredar kabar bahwa pelantikan sore ini juga akan bersamaan dengan pengambilan sumpah Hakim Mahkamah Konsitusi (MK) Adies Kadir. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197594/kemenkeu-DeVv_large.jpg
Kemenkeu Terbitkan Surat Utang ORI029, Bidik Rp25 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193880/lelang_sun_kemenkeu-hS8D_large.jpg
Imbal Hasil hingga 7,125 Persen, Lelang SUN Perdana Bidik Rp33 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190747/tkd-PcW1_large.jpg
Kemenkeu Siapkan TKD Rp43,8 Triliun Tanpa Syarat untuk Wilayah Bencana pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190735/bencana_di_sumatera-XPgh_large.jpg
Kemenkeu Aktifkan Stimulus Fiskal Masif untuk Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187514/dirjen_bea_cukai_kemenkeu_digeledah_kejagung-LGgj_large.JPG
Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai, Ini Respons Dirjen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187502/pegawai_bea_cukai-LhuG_large.jpg
Dirjen Bea Cukai Bakal Rumahkan Pegawai yang Masih Nakal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement