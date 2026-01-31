Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Siap Ganti Direksi Himbara dengan Generasi Muda Militan dan Kredibel

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |22:51 WIB
Prabowo Siap Ganti Direksi Himbara dengan Generasi Muda Militan dan Kredibel
Presiden Prabowo Subianto akan mengganti jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan mengganti jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang merugikan negara. Hal ini diungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan materi dalam Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hari ini.

Sjafrie mengungkapkan adanya praktik ketimpangan dalam penyaluran kredit, di mana bank pelat merah lebih memprioritaskan pengusaha besar dibandingkan pengusaha kecil.

“Bank Himbara itu lebih menertibkan pengusaha besar untuk diberi kredit daripada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan untuk mengganti semua direksi Bank Himbara. Sudah ada tata kelola baru untuk menertibkan BUMN,” ungkapnya, Sabtu (31/1/2026).

Lebih lanjut, Sjafrie mengatakan bahwa sebagai bagian dari pembersihan dan penyegaran di tubuh BUMN, pemerintah tidak lagi akan mengandalkan figur-figur lama yang telah lama menjabat. Fokus utama adalah mencari sosok yang memiliki integritas dan nasionalisme tinggi.

“Kita ganti dengan mereka yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktis, tetapi mereka cinta tanah air. Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198797//menko_airlangga-a6A4_large.jpg
Ini Pesan Prabowo untuk Investor Pasar Modal dan Mitra Internasional di Tengah Gejolak Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198666//presiden_prabowo-Yg0U_large.jpg
Pakar: Keputusan Prabowo soal Board of Peace Tepat di Tengah Gejolak Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198541//rosan-OYr3_large.jpg
Saham BUMN Sumbang 30% Kapitalisasi, Danantara Dukung Demutualisasi BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/11/3198536//bri_dukung_umkm_kenes_lalita-eJc9_large.jpg
Berkat BRI dan LinkUMKM, Kenes Lalita Sukses Tumbuhkan Bisnis Busana Anak Wastra Khas Jepara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198484//prabowo-WDJy_large.jpg
Prabowo Pantau Langsung IHSG Anjlok hingga Trading Halt
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/11/3198324//desa_brilian_bri-Y8Cs_large.jpeg
Jangkau 5.245 Desa BRILiaN, BRI Perluas Dukungan bagi Pengembangan Ekonomi Desa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement