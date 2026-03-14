HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Tegaskan Produksi Batu Bara dan Sawit Prioritaskan Kebutuhan Nasional

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |11:52 WIB
Prabowo Tegaskan Produksi Batu Bara dan Sawit Prioritaskan Kebutuhan Nasional
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan sumber daya alam Indonesia diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan nasional. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, termasuk batu bara dan kelapa sawit, harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

“Saya tegaskan di sini bahwa semua produksi batu bara diutamakan untuk kepentingan kebutuhan nasional kita. Itu juga berlaku untuk semuanya, termasuk kelapa sawit,” ujar Prabowo, Sabtu (14/3/2026).

Kepala Negara menegaskan kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

“Semua kekayaan alam yang ada itu adalah milik bangsa. Saya tegaskan itu,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah terus memastikan ketersediaan batu bara bagi kebutuhan domestik melalui kebijakan pengendalian ekspor dan penerapan kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

“Sekarang perusahaan-perusahaan batu bara yang sudah mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) diwajibkan memenuhi DMO. Kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi, maka izin ekspor tidak akan kami keluarkan. Artinya orientasi kita adalah kebutuhan domestik,” ujarnya.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206867//prabowo_subianto-7I4E_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/320/3206854//praboo-QhU9_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/320/3206852//prabowo-PJSg_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206822//presiden_prabowo-AR6X_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206834//prabowo-Fx5w_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206784//prabowo-UEZm_large.jpg
