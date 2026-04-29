Prabowo Targetkan Bangun Proyek Hilirisasi di 40 Titik pada 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |15:40 WIB
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan proyek hilirisasi akan dibangun sebanyak 30-40 titik yang tersebar di seluruh Indonesia pada 2026. 

Presiden Prabowo menjelaskan, langkah ini sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Saat ini sudah ada sekitar 2026 titik ya, kita mungkin tambah lagi di beberapa titik. Tahun ini mungkin kita (bangun) 30-40 proyek besar (hilirisasi)," ujarnya dalam acara groundbreaking hilirisasi tahap kedua di Cilacap, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, percepatan hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, mulai dari sektor mineral seperti nikel dan bauksit hingga sektor energi dan pertanian. Pemerintah ingin memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri.

Presiden juga menekankan bahwa proyek-proyek tersebut bukan sekadar pembangunan industri, tetapi bagian dari perjalanan panjang pembangunan bangsa. Ia menyebut hilirisasi sebagai 'jalan menuju kebangkitan ekonomi' yang membutuhkan konsistensi lintas generasi.

"Kita tidak mau sekedar jual bahan baku, kita tidak mau hanya Menjual buah kelapa kita mau olah turunan-turunan nya di Indonesia supaya nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia. Sudah terlalu lama petani-petani Indonesia nelayan-nelayan Indonesia buruh-buruh Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang layak," sambungnya. 

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215390/prabowo-aufZ_large.jpg
Prabowo Targetkan Swasembada Energi Akhir 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215143/prabowo-jxYh_large.png
Prabowo Perbaiki 1.800 Perlintasan Kereta Sebidang di Jawa, Siapkan Rp4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/470/3215134/prabowo-GAUl_large.jpg
Prabowo Setujui Bangun Flyover di Bekasi Timur Cegah Kecelakaan Kereta Terulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/470/3214305/giant_sea_wall-798G_large.jpg
3 Fakta Prabowo Percepat Pembangunan Giant Sea Wall, Dibangun dari Pantura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214511/presiden_prabowo_dan_ceo_danantara-cIqw_large.jpeg
Prabowo Panggil Rosan ke Hambalang, Minta Percepat Hilirisasi hingga Lapangan Kerja Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/320/3213900/presiden_prabowo-6KP7_large.jpg
Prabowo Terima Telepon PM Albanese, RI Ekspor 250 Ribu Ton Urea ke Australia
