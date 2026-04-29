HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Siap Resmikan 6 Proyek Hilirisasi Tahap III

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |14:02 WIB
Prabowo Siap Resmikan 6 Proyek Hilirisasi Tahap III
JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan groundbreaking proyek hilirisasi tahap III. 

Rosan mengatakan, setidaknya sudah ada 6 proyek yang tercatat masuk daftar yang siap melakukan groundbreaking pada tahap berikutnya. Namun ia belum merinci daftar proyek yang akan dibangun di tahap tersebut. 

"Hilirisasi tahap kedua ada 13 proyek strategi hilirisasi nasional yang hari ini kita lakukan, sehingga kalau ditambah lagi masih ada fase ketiga, sekarang sudah tercatat ada 6 proyek hilirisasi naisonal di fase tersebut," ujarnya dalam acara Groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase II di Cilacap, Rabu (29/4/2026).

Pada kesempatan tersebut, Rosan mengatakan hingga saat ini proyek hilirisasi yang telah terbangun mampu menyerap tenaga kerja hingga 600 ribu orang dengan total investasi yang sudah dilakukan sebesar USD26 miliar. 

"Kalau kita lihat proyek akan kita kerjakan ini akan menciptakan pekerjaan kurang lebih 600 ribu orang. Proyek sudah terbangun oleh kami nilainya USD26 miliar," tambahnya. 

 

