Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmi Dilantik Jadi Wamenkeu, Airlangga Harap Juda Agung Perkuat Fiskal-Moneter

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |16:57 WIB
Resmi Dilantik Jadi Wamenkeu, Airlangga Harap Juda Agung Perkuat Fiskal-Moneter
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Kamis (5/2/2026). Juda Agung mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Thomas Djiwandono, yang kini berpindah tugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut baik penunjukan tersebut. Menurutnya, latar belakang Juda yang merupakan bankir senior di BI akan membawa perspektif baru yang krusial bagi kebijakan keuangan negara.

Airlangga menekankan bahwa kehadiran Juda di Kementerian Keuangan diharapkan mampu mempererat hubungan antara kebijakan fiskal yang dikelola pemerintah dan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia.

"Harapannya mungkin sinkronisasi fiskal moneter akan semakin baik," ujar Airlangga kepada awak media di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Juda Agung dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3/M Tahun 2026. Airlangga menilai pengalaman panjang Juda di bank sentral merupakan aset berharga bagi tim ekonomi kabinet, terutama dalam mendampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Pak Juda ya seorang teknokrat ya dan beliau berkarir lama, dengan berkarir lama di BI itu bisa memberi warna dalam kebijakan fiskal," kata Airlangga.

Saat ditanya mengenai rincian tugas spesifik sang Wamenkeu baru, Airlangga menegaskan peran utama Juda adalah mendukung penuh nahkoda bendahara negara.

"Membantu Pak Menteri Purbaya," tambahnya singkat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199835/junda_agung-nxZe_large.jpg
Juda Agung Tiba di Istana, Akan Dilantik Wamenkeu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197594/kemenkeu-DeVv_large.jpg
Kemenkeu Terbitkan Surat Utang ORI029, Bidik Rp25 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193880/lelang_sun_kemenkeu-hS8D_large.jpg
Imbal Hasil hingga 7,125 Persen, Lelang SUN Perdana Bidik Rp33 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190747/tkd-PcW1_large.jpg
Kemenkeu Siapkan TKD Rp43,8 Triliun Tanpa Syarat untuk Wilayah Bencana pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190735/bencana_di_sumatera-XPgh_large.jpg
Kemenkeu Aktifkan Stimulus Fiskal Masif untuk Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187514/dirjen_bea_cukai_kemenkeu_digeledah_kejagung-LGgj_large.JPG
Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai, Ini Respons Dirjen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement