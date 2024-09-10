Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Bakal Kumpulkan Minyak Jelantah Warga untuk Bikin Avtur

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |15:01 WIB
Pertamina Bakal Kumpulkan Minyak Jelantah Warga untuk Bikin Avtur
Pertamina bakal kumpulkan minyak jelantah untuk membuat avtur (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bakal mengumpulkan minyak jelantah warga sebagai bahan baku avtur. Pertamina tengah mengkaji pembuatan bahan bakar pesawat atau avtur dari minyak jelantah atau use cooking oil (UCO).

Hal ini diharapkan menjadi solusi bahan bakar pesawat yang lebih ramah lingkungan alias Sustainable Aviation Fuel (SAF).

SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso mengatakan untuk menciptakan bahan bakar baru, yang harus dipastikan adalah ketersediaan bahan baku. Pertamina berencana untuk mengerahkan seluruh SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan minyak jelantah dari warga.

"Ada beberapa alternatif yang sedang kita pikirkan, misalnya memanfaatkan jaringan SPBU kita yang banyak di Indonesia, itu bisa digunakan sebagai sarana pengumpulan," ujar Wisnu, Selasa (10/9/2024).

Lebih lanjut, Wisnu menjelaskan dari sisi teknologi Indonesia melalui PT Pertamina dinilai sudah siap untuk memproduksi avtur dari minyak jelantah. Namun yang masih menjadi sorotan adalah terkait ketersediaan bahan baku, yaitu minyak jelantahnya sendiri.

"Sebenarnya kalau dari sisi teknologi kita sudah siap, teman-teman riset kita bahkan cukup yakin kalau secara technology wise," kata Wisnu.

Halaman:
1 2
