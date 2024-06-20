Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahan Bakar Pesawat dari Minyak Jelantah, Harga Tiket Bisa Murah?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |21:23 WIB
Bahan Bakar Pesawat dari Minyak Jelantah, Harga Tiket Bisa Murah?
Garuda Indonesia. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra menyambut baik wacana pemerintah untuk menggantikan bahan bakar pesawat terbang menggunakan minyak jelantah. Hal itu menurutnya baik untuk keberlangsungan industri penerbangan dalam upaya menurunkan emisi gas buang.

Meski demikian, Irfan mengatakan terkait harganya memang saat ini masih didiskusikan lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait termasuk pemerintah. Termasuk penambahan beban biaya untuk belanja bahan bakar, dan bisa berdampak pada harga tiket pesawat.

"Harganya ntar dulu lah. Belum apa-apa udah nanya harganya," ujar Irfan saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Meski demikian, Irfan mengaku perseroan akan mendukung upaya pemerintah untuk mengganti bahan bakar pesawat menggunakan minyak jelantah atau Sustainable Aviation Fuel (SAF). Sebab hal itu juga sejalan dengan komitmen perusahaan maskapai di seluruh dunia dalam rangka menurunkan emisi karbon.

"Kita support, kan memang SAF itu kan harus untuk kemudian kita melakukan penggantian dari avtur menjadi SAF. Tinggal dicampur apa nanti, yang kemarin kita tes kan dicampur dengan sawit ya," kata Irfan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151213/garuda_indonesia-avFU_large.jpg
Garuda Indonesia Ungkap Alasan Buka Kembali Penerbangan Jakarta-Doha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130492/uang-tovj_large.jpg
Karyawan Garuda Indonesia Diduga Terlibat Sindikat Peredaran Uang Palsu, Bakal Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/320/3128267/garuda-NBT9_large.jpg
Garuda Indonesia Operasikan Jet GA-2, Ada Motif Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/320/3087488/erick-thohir-ingin-garuda-indonesia-jadi-agregator-pesawat-wxmXVtVza8.jpg
Erick Thohir Ingin Garuda Indonesia Jadi Agregator Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086248/wamildan-jadi-dirut-garuda-singgung-pesawat-baru-KUbTSltWYj.jpg
Wamildan Jadi Dirut Garuda, Singgung Pesawat Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086209/profil-wamildan-tsani-dirut-garuda-indonesia-yang-baru-langsung-dipilih-prabowo-RoAGFNlzcN.jpg
Profil Wamildan Tsani, Dirut Garuda Indonesia yang Baru Langsung Dipilih Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement