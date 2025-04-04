Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Garuda Indonesia Operasikan Jet GA-2, Ada Motif Batik

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |17:38 WIB
JAKARTA – Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia mengoperasikan livery khusus Pikachu Jet GA-2. Bersama The Pokémon Company, Pikachu Jet GA-2 menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan jenis A330-300 dengan nomor registrasi PK-GPY.

Adapun penerbangan perdana Pikachu Jet GA-2 dilaksanakan pada penerbangan GA402 dengan rute penerbangan Jakarta - Denpasar. Pesawat dengan desain tematik yang menggabungkan Pokémon ikonik Pikachu dan motif batik khas Indonesia ini merupakan kolaborasi bersama Garuda Indonesia dengan The Pokémon Company.

1. Layani Rute Domestik dan Internasional

Pikachu Jet GA-2 ke depannya juga akan digunakan untuk melayani berbagai rute domestik dan internasional Garuda Indonesia. Livery dengan desain tematik tersebut merupakan bagian dari 2 (dua) special livery hasil kerja sama antara Garuda Indonesia dengan The Pokémon Company yang telah terjalin sejak tahun 2023, melengkapi livery tematik Pikachu Jet GA-1 pada armada B737-800NG yang telah diluncurkan pada awal tahun 2024 lalu.

Direktur Niaga Garuda Indonesia, Ade R. Susardi menyampaikan bahwa inisiatif ini tidak hanya menegaskan komitmen Garuda Indonesia dalam mendukung promosi budaya nasional, tetapi juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengalaman pelanggan melalui inovasi layanan yang menggabungkan sentuhan kreativitas dan sentuhan tematik guna menghadirkan pengalaman baru bagi masyarakat.

“Pikachu Jet GA-2 sebagai bagian dari upaya kami untuk mengangkat kekayaan budaya Indonesia ke panggung dunia dengan mengombinasikan Pokémon yang sangat digemari dengan elemen batik yang merupakan warisan budaya nasional yang turut dikenal sebagai "A Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity by UNESCO". Kami berharap inisiatif ini dapat memberikan pengalaman baru bagi penumpang khususnya dalam menghadirkan pengalaman penerbangan yang berbeda yang sekaligus juga memperkenalkan keindahan budaya Indonesia kepada dunia mengingat armada Airbus A330-300 ini mayoritas digunakan untuk melayani rute-rute internasional,” jelas Ade, Jumat (4/4/2025).

 

