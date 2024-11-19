Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Ingin Garuda Indonesia Jadi Agregator Pesawat

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |18:12 WIB
Erick Thohir Ingin Garuda Indonesia Jadi Agregator Pesawat
Garuda Indonesia Diminta Jadi Agregator Pesawat. (Foto: Okezone.com/AP)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadi agregator pesawat terbang. Rencana tersebut bagian dari pemenuhan kebutuhan armada pesawat di Tanah Air.

Proses pemetaan jumlah pesawat tengah dilakukan Kementerian BUMN dan emiten berkode saham GIAA. Termasuk, fasilitas lain yang dibutuhkan.

“Kita untuk Garuda tadi, ini Pak Dirut kita mapping-in (pemetaan) dulu ya situasi daripada jumlah pesawat yang ada, fasilitas yang dimiliki, segala,” ujar Erick saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Selasa (19/11/2024).

“Nah siapa tahu kita bisa menjadikan aggregator antara Garuda dan semua penerbangan daripada pihak swasta,” paparnya.

Berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah melalui BUMN di sektor penerbangan harus memenuhi kebutuhan pesawat, terutama ketika pelaksanaan haji 2025.

“Sehingga kebutuhan daripada jumlah pesawatnya ini bisa mencukupi, khususnya pada saat musim haji yang selama ini tentu dengan jumlahnya yang terus signifikan, ya kita harus memberikan solusi,” beber dia.

