Sosok Wamildan Tsani yang Digadang-gadang Jadi Dirut Garuda Indonesia

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Chief Executive Officer (CEO) Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan dikabarkan masuk dalam bursa calon Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, (GIAA), menggantikan Irfan Setiaputra yang masih mengisi posisi tersebut.

Sekalipun nama Wamildan Tsani Panjaitan mencuat sepakan ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham GIAA belum memberikan tanggapan atau konfirmasi resminya.

Pergantian orang nomor satu maskapai penerbangan pelat merah bakal diumumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) yang digelar pada 15 November 2024.

“Persiapan (RUPSLB) ya teknis aja. Kita tunggu saja nanti dari pemegang saham,” ujar Irfan setiaputra saat dikonfirmasi MNC Portal, Minggu (10/11/2024).

Wamildan Tsani mulai menjabat sebagai Plt CEO Lion Air sejak 2023. Sebelumnya dia mengisi jabatan selaku Direktur Keselamatan, Keamanan dan Kualitas (Safety, Security and Quality) Lion Air/Batik Air.

Pria yang akrab disapa Tsani ini bukan orang baru di industri penerbangan Tanah Air. Mengutip beberapa sumber resmi, Wamildan Tsani pertama kali menapak kaki di dunia aviasi sejak 2003 silam.