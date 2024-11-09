Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Direksi-Komisaris Garuda Indonesia Dirombak 15 November, Bos Lion Air Jadi Dirut?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |09:07 WIB
Direksi-Komisaris Garuda Indonesia Dirombak 15 November, Bos Lion Air Jadi Dirut?
Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia Dirombak 15 November 2024. (Foto: Okezone.com/AP2)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengungkapkan bahwa perseroan bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat 15 November 2024. Agenda RUSPLB tersebut yaitu perombakan direksi dan komisaris.

"Ya memang ada RUPS tanggal 15, RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu direksi dan komisaris," jelas Irfan ketika ditemui di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Irfan pun merespon beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamilda Tsani Panjaitan akan menggantikan dirinya menjadi orang nomor satu di maskapai pelat merah tersebut.

Menurutnya, kandidat pengurus Garuda Indonesia adalah kewenangan pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti. Jadi ini di luar wewenang kita sebagai profesional, jadi ini seluruhnya kewenangan pemegang saham, dan kita menghormati itu," tutur Irfan.

Halaman:
1 2
