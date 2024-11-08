Erick Thohir Buka Suara soal Bos Lion Air Bakal Jadi Dirut Garuda Indonesia

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal pendiri Maskapai Lion Air Rusdi Kirana akan ditunjuk mengganti Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang saat ini masih dijabat oleh Irfan Setiaputra.

Adapun saat ini, Rusdi telah resmi menjdi anggota DPR RI dan terpillih sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029. Oleh sebab itu, Erick pun mempertanyakan kabar yang beredar tersebut.

"Pak Rusdi Kirana? Kan Pak Rusdi di MPR. Nanti saya telepon Pak Rusdi ya, Saya sih engga yakin ya," jelas Erick ketika ditemui usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut Erick menekankan bahwa maskapai pelat merah itu baru akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada pekan depan, Jumat (15/11/2024).

Sehingga, dirinya meminta publik untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu termasuk soal pergantian dorut tersebut.

BACA JUGA: Erick Thohir Bakal Rombak Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.