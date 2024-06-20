Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Terus Melemah ke Rp16.400, Bos Garuda: Bisa Babak Belur Kita

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |20:47 WIB
Rupiah Terus Melemah ke Rp16.400, Bos Garuda: Bisa Babak Belur Kita
Dirut Garuda Indonesia soal Rupiah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra buka suara soal nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus melemah. Bahkan pada perdagangan hari ini, rupiah ditutup melemah ke level Rp16.430/USD.

Irfan menjelaskan, nilai tukar rupiah yang terus melemah ini menjadi momok bagi industri penerbangan. Sebab banyak komponen biaya pesawat yang saat ini dibelanjakan dalam bentuk dolar.

"Aduh deg-degan saya, kita komponen dolarnya kan gede. Ini kursnya melemah terus kan babak belur kita," ujar Irfan saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Belum lagi, tarif batas atas (TBA) pesawat terbang juga belum direvisi oleh Pemerintah. Padahal menurut Irfan penetapan komponen biaya TBA yang lama masih mengacu pada nilai tukar rupiah terhadap dollar sebesar Rp13.000, dan sekarang nilai tukar dollar sudah Rp16.400.

"Kita kan income-nya banyak rupiah. Anda kan gak saya tagih dollar kan naik pesawat. TBA kita terus minta revisi, karena TBA sekarang berbasis dollar -nya Rp13 ribu," kata Irfan.

