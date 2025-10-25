4 Fakta BLT Kesra Rp900 Ribu, Purbaya Janji Cair Minggu Ini

Penyaluran dana BLT Kesra dilakukan tanpa biaya apa pun kepada masyarakat. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) siap disalurkan kepada 35,49 juta penerima manfaat. Besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp900.000.

Adapun proses penyaluran dana bantuan ini dilakukan tanpa biaya apa pun kepada masyarakat. Namun hingga kini masih ada kendala dalam proses pencairan BLT Kesra.

Berikut fakta-fakta menarik terkait BLT Kesra, Sabtu (25/10/2025):

1. Pencairan BLT Kesra Terlambat

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait adanya keluhan mengenai keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT Kesejahteraan Rakyat.

Purbaya mengakui bahwa beberapa KPM masih belum menerima bantuan tersebut. Menurutnya, masalah utama terletak pada persiapan logistik penyaluran.

“Sedang diperiksa masalahnya. Katanya masih perlu persiapan logistiknya. Pada dasarnya yang biasa disalurkan lewat yang biasa untuk desil 1 dan 2 akan disalurkan dengan cepat seperti biasa,” ujar Purbaya.

2. Purbaya Janji BLT Kesra Segera Disalurkan

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk mempercepat proses penyaluran dana.

“Saya perintahkan ke bidang saya untuk berdiskusi dengan PT Pos Indonesia untuk mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih minggu ini sudah keluar juga,” tegasnya.

3. Cara Cek Penerima BLT Kesra:

Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store.

Buka aplikasi, kemudian pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.

Isi data wilayah domisili secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Masukkan nama lengkap sesuai yang tercantum di KTP.