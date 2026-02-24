Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Kucurkan Pembiayaan Investasi Rp22,73 Triliun di Awal 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |11:47 WIB
Pemerintah Kucurkan Pembiayaan Investasi Rp22,73 Triliun di Awal 2026
Pembiayaan Investasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan investasi telah menyentuh angka Rp22,73 triliun hingga 31 Januari 2026. Jumlah ini merupakan bagian dari total pagu anggaran pembiayaan investasi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp203,06 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menjelaskan, arah kebijakan investasi tahun ini memiliki fokus yang sangat spesifik, yaitu pada sektor agraris dan kedaulatan pangan.

“Khusus untuk pembiayaan investasi, pemerintah mengalokasikan Rp203 triliun pada 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani,” ujar Juda dalam konferensi pers APBN KiTa dikutip, Selasa (24/2/2026).

Mayoritas dana yang telah dicairkan dalam satu bulan pertama tahun ini diarahkan untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Perum Bulog, selaku operator investasi pemerintah, menjadi ujung tombak dalam optimalisasi cadangan beras guna mengantisipasi gejolak pasar.

Hingga akhir Januari 2026, tercatat pengadaan cadangan beras pemerintah yang didanai melalui skema investasi non-permanen telah mencapai Rp639 miliar. Angka tersebut setara dengan penyediaan sekitar 50.000 ton beras.

Menurut Juda, intervensi melalui pembiayaan investasi ini merupakan strategi krusial untuk menjaga keseimbangan antara hulu (petani) dan hilir (konsumen). Dengan cadangan yang kuat, pemerintah dapat melakukan intervensi pasar kapan saja demi menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203223/belanja_pemerintah-G6qH_large.jpg
Belanja Pemerintah Tembus Rp227,4 Triliun hingga Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201766/kemenkeu-BW7Q_large.jpg
Penggeledahan Rumah Pejabat Pajak oleh Kejagung, Kemenkeu: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/278/3199901/menkeu_purbaya-d53x_large.jpg
Jadi Wamenkeu Baru, Purbaya: Juda Agung Ambil Peran Reformasi Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199855/juda_agung_jadi_wamenkeu-fa20_large.jpg
Juda Agung Akui Mundur dari Deputi Gubernur BI karena Diminta Jadi Wamenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199850/menko_airlangga-Lj9k_large.jpg
Resmi Dilantik Jadi Wamenkeu, Airlangga Harap Juda Agung Perkuat Fiskal-Moneter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199835/junda_agung-nxZe_large.jpg
Juda Agung Tiba di Istana, Akan Dilantik Wamenkeu?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement