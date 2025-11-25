Advertisement
HOT ISSUE

RI Segera Impor 1,4 Juta Kiloliter Pertalite, Perkuat Stok BBM di Libur Natal dan Tahun Baru

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |07:39 WIB
RI Segera Impor 1,4 Juta Kiloliter Pertalite, Perkuat Stok BBM di Libur Natal dan Tahun Baru
Pemerintah segera menambah impor untuk BBM jenis Pertalite sebanyak 1,4 juta kiloliter . (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Pemerintah segera menambah impor untuk BBM jenis Pertalite sebanyak 1,4 juta kiloliter untuk memperkuat stok ketahanan BBM menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Selain itu, juga dilakukan penambahan impor untuk BBM jenis Pertamax Turbo.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menyatakan penambahan impor BBM ini menyusul adanya kelangkaan BBM di sejumlah daerah karena stok sudah mulai menipis, diperkirakan jumlahnya akan sangat ketat dari stok pada akhir tahun mendatang.

"Kami mendapatkan laporan dari BPH Migas, bahwa akan ada semacam yang namanya relaksasi, jadi BPH Migas akan melakukan penghitungan dan penelusuran terhadap kuota subsidi dari tiap kota dan kabupaten," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (24/11/2025).

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas melaporkan pada tahun ini BBM Pertalite dikuotakan sebanyak 31,13 juta kiloliter, hingga akhir tahun diproyeksikan akan terserap sebanyak 90,34 persen. Sehingga hanya tersisa 9,66 persen stok yang tersedia.

Sementara untuk biosolar sendiri, prognosa hingga akhir tahun diperkirakan terserap hingga 98,14 persen dari kuota yang tersedia 18,69 juta kiloliter. Sehingga stok hingga akhir tahun hanya tersisa 1,86 persen saja.

"Jadi kalau disampaikan tadi soal fleksibilitas, ini akan bisa menjadi penguatan stok BBM di dalam negeri," lanjutnya.

 

