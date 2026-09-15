Purbaya Mau Mancing hingga Jadi Trader Usai Tak Lagi Jabat Menkeu

Purbaya Mau Mancing hingga Jadi Trader Usai Tak Lagi Jabat Menkeu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku lega dan berencana menikmati masa pensiun dengan menyalurkan hobi bertani dan memancing di kediamannya, serta kembali ke keahlian lamanya di dunia pasar keuangan.

"Mau pulang. Mau piara ikan di belakang rumah, mancing tiap hari,” kata Purbaya usai menghadiri prosesi serah terima jabatan (sertijab) kepada Suahasil Nazara di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026).

“(Soal jadi trader) itu main keahlian saya dari dulu, anak saya aja saya yang ngajarin. Dia duitnya banyak tuh, ratusan miliar duitnya," ungkapnya.

Adapun Purbaya mengekspresikan rasa lega dapat kembali tidur nyenyak setelah melewati proses transisi kepemimpinan di Kemenkeu.

"Nanti malem. Nanti malem saya bisa tidur tenang gitu. Semalam masih mikir-mikir, jadi agak susah tidur. Tapi saya yakin besok udah tenang, aman," tutup Purbaya.



(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.