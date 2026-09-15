Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Mau Mancing hingga Jadi Trader Usai Tak Lagi Jabat Menkeu

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |12:54 WIB
Purbaya Mau Mancing hingga Jadi Trader Usai Tak Lagi Jabat Menkeu
Purbaya Mau Mancing hingga Jadi Trader Usai Tak Lagi Jabat Menkeu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku lega dan berencana menikmati masa pensiun dengan menyalurkan hobi bertani dan memancing di kediamannya, serta kembali ke keahlian lamanya di dunia pasar keuangan.

"Mau pulang. Mau piara ikan di belakang rumah, mancing tiap hari,” kata Purbaya usai menghadiri prosesi serah terima jabatan (sertijab) kepada Suahasil Nazara di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026).

“(Soal jadi trader) itu main keahlian saya dari dulu, anak saya aja saya yang ngajarin. Dia duitnya banyak tuh, ratusan miliar duitnya," ungkapnya.

Adapun Purbaya mengekspresikan rasa lega dapat kembali tidur nyenyak setelah melewati proses transisi kepemimpinan di Kemenkeu.

"Nanti malem. Nanti malem saya bisa tidur tenang gitu. Semalam masih mikir-mikir, jadi agak susah tidur. Tapi saya yakin besok udah tenang, aman," tutup Purbaya.
 

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242162/purbaya-tNh2_large.jpg
Purbaya Ditelepon Mensesneg hingga Dicopot Jadi Menkeu, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242147/sertijiab-woQ0_large.png
Purbaya Tak Banyak Bicara saat Serahkan Kursi Menteri Keuangan ke Suahasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242127/purbaya-XIdN_large.jpg
Cerita Purbaya Dicopot Usai Setahun Jadi Menteri Keuangan, Pagi Sempat Rapat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242059/purbaya-jlhY_large.jpg
Daftar Gebrakan Purbaya selama Menkeu, Setahun Menjabat Kini Dicopot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241978/menkeu_purbaya-Y3W1_large.jpg
Purbaya Tinggalkan Rapat DPD di Tengah Isu Reshuffle Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241948/purbaya-fIOx_large.jpg
Purbaya Siapkan Rp31,1 Triliun, Status PPPK Paruh Waktu Jadi Pegawai Pemerintah Pusat 2027
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement