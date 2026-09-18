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LRT Manggarai-Dukuh Atas Dibangun Januari 2027, Pramono: Dananya Sudah Ada

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |08:38 WIB
LRT Manggarai-Dukuh Atas Dibangun Januari 2027, Pramono: Dananya Sudah Ada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan rencana percepatan pembangunan LRT Jakarta rute Manggarai hingga Dukuh Atas. (Foto :Okezone.com)
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JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan rencana percepatan pembangunan LRT Jakarta rute Manggarai hingga Dukuh Atas. Proyek transportasi massal tersebut ditargetkan mulai dibangun pada Januari 2027.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah memastikan ketersediaan anggaran untuk proyek tersebut.

“Untuk pembangunan dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas, saya sudah meminta karena dananya sudah ada, paling lama Januari (2027) untuk dimulai,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Jumat (18/9/2026).

Perpanjangan rute LRT menuju Dukuh Atas diharapkan dapat semakin mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik di jantung Kota Jakarta sekaligus mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

Pramono menargetkan konstruksi fisik LRT Manggarai-Dukuh Atas dapat rampung pada Agustus 2028.

“Supaya tahun 2028 bulan Agustus sudah bisa selesai sampai dengan Dukuh Atas,” ujarnya.

Sebelumnya, LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Tarif LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai hanya Rp8 selama delapan hari sejak peresmian.

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