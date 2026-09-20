6 Fakta LRT Kelapa Gading-Manggarai Rp12,1 Triliun, Bakal Nyambung ke JIS dan Whoosh

Presiden Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai pada Rabu (16/9/2026). (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai pada Rabu (16/9/2026). Sebelum peresmian, Prabowo bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjajal langsung perjalanan LRT dari Stasiun Kelapa Gading menuju Stasiun Manggarai.

LRT Jakarta koridor tersebut memiliki panjang lintasan 12,2 kilometer dan melayani 11 stasiun. Pembangunannya dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dengan nilai investasi sekitar Rp12,1 triliun.

Berikut fakta-fakta LRT Kelapa Gading–Manggarai:

1. Diresmikan Presiden Prabowo

Prabowo tiba di Stasiun LRT Kelapa Gading sekitar pukul 12.57 WIB. Presiden kemudian melakukan tap in sebelum naik LRT bersama Pramono Anung menuju Stasiun Manggarai.

Peresmian LRT tersebut menandai dimulainya pengoperasian penuh rute Kelapa Gading–Manggarai.

2. Punya 11 Stasiun dengan Lintasan 12,2 Kilometer

LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai memiliki lintasan sepanjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun.