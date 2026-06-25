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Harga Pertamax 1 Juli 2026 Diprediksi Turun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |11:30 WIB
Harga Pertamax 1 Juli 2026 Diprediksi Turun
Harga Pertamax 1 Juli 2026 Diprediksi Turun (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax diprediksi turun pada 1 Juli 2026. Harga Pertamax turun merespons turunnya harga minyak dunia. Saat ini saja, harga minyak mentah dunia turun di bawah USD70 per barel.

“Mestinya, awal Juli ini pertamax akan diturunkan harganya,” ujar pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Fahmy menyampaikan harga minyak dunia jauh lebih rendah setelah sempat melampaui level 100 dolar AS per barel pada puncak ketegangan perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Saat itu, kata dia Iran menutup Selat Hormuz yang mengakibatkan kelangkaan minyak dunia. Setelah meredanya ketegangan antara Iran dengan AS, berikut dengan dibukanya Selat Hormuz, Fahmy menyampaikan harga minyak dunia mulai turun karena masalah kelangkaan minyak mulai teratasi.

Meskipun demikian, Fahmy menilai perundingan antara Iran dengan AS masih bersifat dinamis, sebab hasil dari perundingan tersebut belum menjamin adanya perdamaian.

“Jadi, masih fluktuasi entah sampai kapan. Tetapi, khusus untuk Indonesia, kalau harga pertamax di atas harga pasar ketika dievaluasi, maka pemerintah harus menurunkannya,” ujar Fahmy.

 

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