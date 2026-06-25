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Terungkap, Harga Asli Pertamax Bisa Rp20.000 per Liter

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |17:39 WIB
Terungkap, Harga Asli Pertamax Bisa Rp20.000 per Liter
Terungkap, Harga Asli Pertamax Bisa Rp20.000 per Liter (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengungkapkan, harga asli atau keekonomian BBM nonsubsidi jenis Pertamax sekitar Rp19.000-Rp20.000 ribu per liter. Harga ini mengacu pada pergerakan harga minyak dunia.

Namun, Bambang mengatakan, Pemerintah masih melakukan intervensi harga, sehingga kenaikan harga Pertamax dijaga menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026.

"Saya tanya ke kawan-kawan Pertamina, itu RON 92 (Pertamax) saat tanggal 10 Juni kemarin sebetulnya modal kalian berapa. Itu RON 92 sudah USD1,1 per liter. Kalau kita membiarkan, artinya RON 92 itu sekitar Rp19 ribu-Rp20 ribu per liter," kata Bambang di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dia mengatakan, untuk harga BBM nonsubsidi, pemerintah masih melakukan intervensi untuk menjaga daya beli masyarakat. Cara dengan memberikan batasan harga jual kepada badan usaha yang ujungnya berdampak pada margin perusahaan. 

"Pemerintah lewat Menteri ESDM mematok bahwa mereka hanya boleh jual RON 92 di harga Rp16.250, dan paling tinggi Rp16.600 misalnya. Artinya untuk harga nonsubsidi, Pertamina tidak dibiarkan full menjual dengan harga ekonomi," kata Bambang. 

"Saya terbuka aja deh, misalkan kawan-kawan SPBU swasta lainnya. Apakah mereka mau jual dengan harga seperti sekarang? Kan belum mau," sambungnya. 

 

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