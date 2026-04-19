Bank BUMN Perkuat Layanan Keuangan Digital dan Percepat Inklusi Keuangan

JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan Indosat Ooredoo Hutchison menandatangani nota kesepahaman untuk menjajaki kolaborasi layanan keuangan digital dalam ekosistem terintegrasi. Kerja sama ini bertujuan memperluas akses layanan keuangan serta mendukung inklusi keuangan di Indonesia melalui pemanfaatan jaringan telekomunikasi dan layanan perbankan.

Inisiatif tersebut berangkat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital dan finansial yang lebih praktis dan mudah diakses. Kedua pihak melihat peluang kolaborasi untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan ekosistem digital yang sudah digunakan sehari-hari.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas titik akses layanan keuangan, tidak hanya untuk kebutuhan pembiayaan, tetapi juga berbagai kebutuhan finansial harian. Integrasi layanan dalam ekosistem digital mitra juga diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan keuangan formal.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengatakan kerja sama dengan pelaku industri telekomunikasi merupakan bagian dari upaya memperkuat transformasi layanan perbankan berbasis ekosistem.

“Kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi seperti Indosat merupakan langkah untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan relevansi layanan perbankan di tengah aktivitas masyarakat sehari-hari,” ujar Nixon, Minggu (19/4/2026).