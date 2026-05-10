Sektor Pertanian hingga Pariwisata Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

JAKARTA – Sektor pertanian hingga pariwisata masih menjadi penggerak ekonomi daerah. Untuk mendorong potensi ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan.

Melihat peluang tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menjalin kerja sama dengan perbankan untuk memperkuat layanan keuangan, mendukung pembiayaan usaha masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik di kawasan yang menjadi bagian dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sepakat mendorong penguatan ekonomi daerah, pengelolaan keuangan, serta pengembangan layanan rumah sakit dan perusahaan daerah.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengatakan Tapanuli Utara memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, konstruksi, hingga pariwisata.

“Ekonomi Tapanuli Utara ditopang sektor-sektor produktif seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi sekitar 45 persen, disusul perdagangan dan konstruksi,” ujar Nixon di Tapanuli Utara, Minggu (10/5/2026).