Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sektor Pertanian hingga Pariwisata Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |21:05 WIB
Sektor Pertanian hingga Pariwisata Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Sektor pertanian hingga pariwisata masih menjadi penggerak ekonomi daerah. (Foto: Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA – Sektor pertanian hingga pariwisata masih menjadi penggerak ekonomi daerah. Untuk mendorong potensi ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan.

Melihat peluang tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menjalin kerja sama dengan perbankan untuk memperkuat layanan keuangan, mendukung pembiayaan usaha masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik di kawasan yang menjadi bagian dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sepakat mendorong penguatan ekonomi daerah, pengelolaan keuangan, serta pengembangan layanan rumah sakit dan perusahaan daerah.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengatakan Tapanuli Utara memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, konstruksi, hingga pariwisata.

“Ekonomi Tapanuli Utara ditopang sektor-sektor produktif seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi sekitar 45 persen, disusul perdagangan dan konstruksi,” ujar Nixon di Tapanuli Utara, Minggu (10/5/2026).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3217043//kssk-By2z_large.jpg
BI Kucurkan Insentif Likuiditas Rp427,9 Triliun per April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/622/3216935//investasi-a3Lz_large.jpg
Minat Investasi Anak Muda Naik, Reksa Dana Jadi Pilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/320/3214933//ojk-h5yI_large.jpg
OJK Bakal Perketat Pengawasan Perbankan, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/340/3214504//banjir_bandang_tapanuli_utara-td9Q_large.jpg
Banjir Bandang Landa Tapanuli Utara, Ratusan Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/11/3214471//undian_simpeda_2026-DwYr_large.jpg
Undian Simpeda 2026, Momentum Asbanda Dukung Ekonomi Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/320/3213906//bank_mandiri-R3jh_large.jpg
Dirut Bank Mandiri Ungkap Tantangan Perbankan di 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement