HOME FINANCE

Undian Simpeda 2026, Momentum Asbanda Dukung Ekonomi Daerah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |15:14 WIB
Undian Simpeda 2026, Momentum Asbanda Dukung Ekonomi Daerah
Undian Simpeda 2026. (Foto: dok Istimewa)
SURAKARTA – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) Periode 2 Tahun XXXVI – 2026 di Surakarta.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 16 hingga 17 April 2026, menjadi momentum penting bagi Asbanda dalam memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Tidak hanya menghadirkan Undian Nasional Simpeda, rangkaian kegiatan juga dilengkapi dengan Seminar Nasional BPDSI yang mengangkat tema “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah”.

Melalui tema tersebut, Asbanda menegaskan bahwa penguatan sektor pembiayaan menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur Pemasaran, serta para pejabat eksekutif dari BPD se-Indonesia, yang menunjukkan kuatnya sinergi antar anggota dalam mendukung agenda pembangunan nasional berbasis daerah.

Seminar nasional diselenggarakan di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta, dan menjadi forum strategis untuk berbagi wawasan serta pengalaman antar pemangku kepentingan sektor perbankan daerah. Kegiatan seminar dibuka dengan keynote speech dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPD.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/11/3214466//bank_bjb-vhLU_large.jpg
bank bjb Ajak Kartini Masa Kini Melek Digital lewat Bincang Bisnis dan Bazaar UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/11/3214451//kolaborasi_bank_bjb_dengan_pemda_dan_stakeholder-ELIu_large.jpg
Kolaborasi dengan Pemda dan Stakeholder, bank bjb Dorong Pembangunan Daerah di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/11/3214403//pemberdayaan_bri-49L1_large.jpeg
BRI Berdayakan 43 Ribu Klaster Usaha, Perluas Dampak Ekonomi di Penjuru Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/11/3214337//kota_tua_jakarta-3eJX_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Berikan Pengurangan PBB-P2 bagi Hunian Cagar Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/11/3214360//bni_rehabilitasi_50_hektare_mangrove_di_banyuwangi-M29e_large.jpg
BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/11/3214303//peresmian_money_changer_di_plbn_motaain-YX1D_large.jpeg
Dukung Transaksi Lintas Negara, BRI Resmikan Money Changer di PLBN Motaain
