BRI Peduli Salurkan Bantuan untuk Pengembangan Wisata Desa Ketapanrame

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program CSR BRI Peduli terus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan sarana publik yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi.

Salah satunya penyaluran bantuan bagi Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dalam bentuk pengembangan pusat edukasi manasik haji, pengembangan sarana dan prasarana wisata Sumber Gempong serta pengembangan sarana dan prasarana Taman Ghanjaran.

Desa Ketapanrame merupakan salah satu desa yang tergabung dalam Program Desa BRILiaN sejak 2021. Program inkubasi yang diinisiasi BRI tersebut bertujuan menciptakan model pengembangan desa berbasis kepemimpinan, inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi.

Berbekal potensi wisata, produk unggulan masyarakat, serta pengelolaan usaha desa yang terus berkembang, Ketapanrame berhasil meraih Juara II Desa BRILiaN Tahun 2021 dan kini tumbuh sebagai salah satu desa wisata unggulan di Kabupaten Mojokerto.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat fasilitas publik yang mendukung aktivitas edukasi masyarakat, BRI Peduli mendukung pengembangan Pusat Edukasi Manasik Haji yang menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal rangkaian ibadah haji.

Kehadirannya turut memperkaya ragam destinasi edukasi yang dimiliki desa sekaligus memperluas aktivitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun pengunjung.