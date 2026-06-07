Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pengguna LinkUMKM BRI Tembus 16,46 Juta Pengusaha hingga April 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |11:51 WIB
Pengguna LinkUMKM BRI Tembus 16,46 Juta Pengusaha hingga April 2026
BRI dukung pemberdayaan UMKM di Indonesia lewat platform LinkUMKM. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mempertegas komitmennya dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia lewat platform LinkUMKM. Hingga April 2026, tercatat sebanyak 16,46 juta pengusaha UMKM telah memanfaatkan platform tersebut. LinkUMKM digunakan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kemampuan usaha, serta mendorong percepatan UMKM naik kelas.

Seiring perkembangannya, aplikasi LinkUMKM kini menjadi sarana pelatihan digital yang dirancang untuk memperkuat daya saing UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, platform tersebut menghadirkan enam fitur utama beserta berbagai fasilitas pendukung, meliputi UMKM Smart, Rumah BUMN, UMKM Media, Komunitas, Etalase Digital, dan layanan Register Nomor Induk Berusaha (NIB).

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengungkapkan bahwa LinkUMKM hadir untuk menjawab kebutuhan para pelaku usaha dalam memperoleh akses informasi pasar sekaligus meningkatkan kemampuan administrasi dan pengelolaan usaha.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BRI dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk membangun ekonomi mandiri dan memperkuat sektor UMKM nasional.

“Melalui LinkUMKM, setiap pelaku usaha berkesempatan mengikuti pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan bisnisnya. LinkUMKM juga dirancang sebagai jawaban atas tantangan utama pengusaha UMKM, yakni keterbatasan akses terhadap informasi, pelatihan, dan dukungan pengembangan yang sesuai dengan tahapan usaha mereka,” ujarnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/11/3223048//teras_kapal_bri_layani_masyarakat_hingga_wilayah_kepulauan-yq5A_large.jpg
Implementasikan CX100 Danantara, Teras Kapal BRI Layani Masyarakat hingga Wilayah Kepulauan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/11/3223045//pnm_masuki_fase_baru-IuwV_large.jpeg
PNM Siapkan Babak Baru Transformasi Berbasis Kebermanfaatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/11/3223044//shopeepay_kelola_keuangan-QXUg_large.jpg
4 Tips Kelola Pengeluaran Bulanan dengan Aplikasi ShopeePay, Saldo Dompet Digital Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/11/3222911//pemutakhiran_nik_untuk_pbb_p2-0o3a_large.jpg
Pemutakhiran NIK Jadi Kunci Pembebasan PBB-P2 di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/11/3222907//pnm_naikkan_pendapatan_nasabah-s9d4_large.jpg
Naikkan Pendapatan Nasabah Jadi Cara PNM Jauhkan Masyarakat dari Rentenir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/320/3222857//dirut_bri-jzT3_large.png
Perkuat Daya Saing Industri Wellness dan Beauty Nasional Mendunia, BRI Dukung Penyelenggaraan BWB Expo 2026 di Bali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement