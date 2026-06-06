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Implementasikan CX100 Danantara, Teras Kapal BRI Layani Masyarakat hingga Wilayah Kepulauan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |20:08 WIB
Implementasikan CX100 Danantara, Teras Kapal BRI Layani Masyarakat hingga Wilayah Kepulauan
Teras Kapal BRI layani masyarakat hingga wilayah kepulauan. (Foto: dok BRI)
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HALMAHERA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menghadirkan berbagai inisiatif untuk memperkuat inklusi keuangan nasional hingga ke pelosok negeri. Salah satunya diwujudkan melalui Teras Kapal BRI, solusi layanan perbankan terapung yang dirancang untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan. 

Langkah strategis tersebut turut sejalan dengan program CX100 yang diinisiasi oleh Danantara Indonesia, sebuah inisiatif transformasi customer experience yang menitikberatkan pada kualitas layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Melalui Teras Kapal BRI, Perseroan menunjukkan bahwa customer experience tidak hanya diwujudkan melalui digitalisasi layanan, tetapi juga melalui kemampuan menghadirkan akses perbankan yang mudah, aman, dekat, dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Direktur Operations BRI Hakim Putratama saat melakukan kunjungan ke Teras Kapal Bahtera Seva II di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kunjungan ini dilakukan bersama Chief Marketing Officer Danantara Indonesia Dendi T Danianto, Vice President Danantara Indonesia Danang Widiasurya, dan Expert Committee Danantara sekaligus yang merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Fitri Ismiyanti pada Kamis (4/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, BRI juga menyalurkan bantuan program BRI Peduli TJSL berupa alat produksi kepada UMKM Putri Bajo guna membantu meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat aktivitas usaha.

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