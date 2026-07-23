Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bukan Pajak Karbon, Ini Ancaman Terbesar Perubahan Iklim Bagi UMKM

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |21:25 WIB
Bukan Pajak Karbon, Ini Ancaman Terbesar Perubahan Iklim Bagi UMKM
BRI menilai tantangan terbesar yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menghadapi perubahan iklim. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menilai tantangan terbesar yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menghadapi perubahan iklim bukan berasal dari kebijakan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Tantangan utama justru berasal dari risiko fisik akibat dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, hingga cuaca ekstrem.

Group Head of ESG BRI, Yosephine Ajeng Sekar Putih, mengatakan karakteristik UMKM berbeda dengan korporasi sehingga pendekatan penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) tidak dapat disamakan.

"Kalau kita bicara memang ke UMKM atau segmen mana pun, sepengetahuan saya, sepembelajaran saya, pendekatannya tidak bisa disamakan. Mau korporasi, komersial, retail, konsumen, maupun mikro itu tidak bisa disamakan," ujar Ajeng dalam acara IDX ESG Conference 2026 di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (23/7/2026).

Menurut dia, saat ini fokus utama UMKM masih menjaga keberlangsungan usaha dan margin bisnis. Karena itu, pelaku UMKM belum dapat langsung dibebani dengan tuntutan penerapan standar ESG yang kompleks, seperti penghitungan emisi maupun sertifikasi keberlanjutan.

"Tidak langsung kita minta mereka, 'Pokoknya besok harus hitung emisi ya, pokoknya emisinya harus turun sekian ya'. Yang perlu dilakukan adalah menyederhanakan konsep keberlanjutan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan sesuai kebutuhan mereka," katanya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/278/3231983//bsi-lNMx_large.jpg
BSI Kucurkan Rp16 Triliun untuk Pembiayaan Hijau, Ini Sektor yang Dibiayai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231725//pemerintah-IUpA_large.jpg
Ketum Seruni Kabinet Merah Putih Selvi Gibran Buka Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026, Dorong UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/320/3229691//umkm-syS5_large.jpg
Potensi Pasar Tiongkok Besar, UMKM RI Masih Terkendala Akses dan Informasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/320/3229626//umkm-Zmrw_large.jpg
UMKM hingga Kopdes Perikanan Dibekali Literasi Keuangan dan Akses Kredit Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/320/3229554//ojol-J3cD_large.jpg
5 Fakta Ojol Bakal Masuk Kategori UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/11/3229351//bni_bawa_mitra_binaan_batik_ke_puspa_nuswantara_2026-eY9z_large.jpeg
BNI Bawa Mitra Binaan Batik ke Pameran Puspa Nuswantara 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement