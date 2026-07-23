Bukan Pajak Karbon, Ini Ancaman Terbesar Perubahan Iklim Bagi UMKM

BRI menilai tantangan terbesar yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menghadapi perubahan iklim. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menilai tantangan terbesar yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menghadapi perubahan iklim bukan berasal dari kebijakan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Tantangan utama justru berasal dari risiko fisik akibat dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, hingga cuaca ekstrem.

Group Head of ESG BRI, Yosephine Ajeng Sekar Putih, mengatakan karakteristik UMKM berbeda dengan korporasi sehingga pendekatan penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) tidak dapat disamakan.

"Kalau kita bicara memang ke UMKM atau segmen mana pun, sepengetahuan saya, sepembelajaran saya, pendekatannya tidak bisa disamakan. Mau korporasi, komersial, retail, konsumen, maupun mikro itu tidak bisa disamakan," ujar Ajeng dalam acara IDX ESG Conference 2026 di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (23/7/2026).

Menurut dia, saat ini fokus utama UMKM masih menjaga keberlangsungan usaha dan margin bisnis. Karena itu, pelaku UMKM belum dapat langsung dibebani dengan tuntutan penerapan standar ESG yang kompleks, seperti penghitungan emisi maupun sertifikasi keberlanjutan.

"Tidak langsung kita minta mereka, 'Pokoknya besok harus hitung emisi ya, pokoknya emisinya harus turun sekian ya'. Yang perlu dilakukan adalah menyederhanakan konsep keberlanjutan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan sesuai kebutuhan mereka," katanya.