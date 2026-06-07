Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Lewat BRImo, Buka Rekening Kini Jadi Lebih Praktis

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |16:24 WIB
Lewat BRImo, Buka Rekening Kini Jadi Lebih Praktis
Lewat BRImo, buka rekening kini jadi lebih praktis. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat transformasi layanan digital guna memberikan kemudahan akses perbankan bagi masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di luar negeri. Melalui super app BRImo, proses registrasi kini semakin mudah, cepat, dan fleksibel karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Tidak hanya dapat diakses di dalam negeri, kini registrasi BRImo juga sudah tersedia bagi masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Inovasi ini menjadi bagian dari komitmen BRI dalam menghadirkan layanan keuangan digital yang inklusif dan mampu menjangkau kebutuhan nasabah secara lebih luas.

Dengan proses registrasi yang praktis, calon pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi BRImo dan mengikuti beberapa langkah sederhana. Pengguna dapat memilih menu “Daftar Sekarang”, memasukkan nomor handphone sesuai kode negara dan email aktif untuk proses verifikasi OTP, kemudian melanjutkan verifikasi data diri menggunakan e-KTP serta verifikasi wajah sesuai panduan aplikasi.

Selain itu, pengguna juga dapat memilih kantor cabang BRI pengelola rekening, membuat username dan password, serta menentukan PIN BRImo untuk keamanan transaksi. Setelah proses registrasi selesai, BRImo dapat langsung digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan transaksi perbankan secara digital.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa pengembangan layanan registrasi BRImo hingga ke luar negeri merupakan langkah strategis perseroan dalam memperluas akses layanan digital bagi masyarakat Indonesia di berbagai negara.

“BRI terus berkomitmen menghadirkan layanan digital yang mudah diakses, aman, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran fitur registrasi BRImo dari luar negeri menjadi wujud transformasi digital BRI untuk memberikan kemudahan transaksi perbankan bagi nasabah Indonesia di mana pun berada,” ujarnya.

Saat ini, layanan registrasi BRImo dari luar negeri telah tersedia di 15 negara, yakni Indonesia, Hong Kong, Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, Kuwait, Malaysia, Singapura, Taiwan, Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Timor-Leste, Brunei Darussalam, dan Australia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/16/3223157//fitur_wajib_untuk_aplikasi_manajemen_salon_modern-rVMe_large.jpg
5 Fitur Wajib untuk Aplikasi Manajemen Salon Modern Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/11/3223113//linkumkm_bri-k2DN_large.jpg
Pengguna LinkUMKM BRI Tembus 16,46 Juta Pengusaha hingga April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/11/3223048//teras_kapal_bri_layani_masyarakat_hingga_wilayah_kepulauan-yq5A_large.jpg
Implementasikan CX100 Danantara, Teras Kapal BRI Layani Masyarakat hingga Wilayah Kepulauan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/11/3223045//pnm_masuki_fase_baru-IuwV_large.jpeg
PNM Siapkan Babak Baru Transformasi Berbasis Kebermanfaatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/11/3223044//shopeepay_kelola_keuangan-QXUg_large.jpg
4 Tips Kelola Pengeluaran Bulanan dengan Aplikasi ShopeePay, Saldo Dompet Digital Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/11/3222911//pemutakhiran_nik_untuk_pbb_p2-0o3a_large.jpg
Pemutakhiran NIK Jadi Kunci Pembebasan PBB-P2 di Jakarta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement