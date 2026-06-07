Lewat BRImo, Buka Rekening Kini Jadi Lebih Praktis

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat transformasi layanan digital guna memberikan kemudahan akses perbankan bagi masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di luar negeri. Melalui super app BRImo, proses registrasi kini semakin mudah, cepat, dan fleksibel karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Tidak hanya dapat diakses di dalam negeri, kini registrasi BRImo juga sudah tersedia bagi masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Inovasi ini menjadi bagian dari komitmen BRI dalam menghadirkan layanan keuangan digital yang inklusif dan mampu menjangkau kebutuhan nasabah secara lebih luas.

Dengan proses registrasi yang praktis, calon pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi BRImo dan mengikuti beberapa langkah sederhana. Pengguna dapat memilih menu “Daftar Sekarang”, memasukkan nomor handphone sesuai kode negara dan email aktif untuk proses verifikasi OTP, kemudian melanjutkan verifikasi data diri menggunakan e-KTP serta verifikasi wajah sesuai panduan aplikasi.

Selain itu, pengguna juga dapat memilih kantor cabang BRI pengelola rekening, membuat username dan password, serta menentukan PIN BRImo untuk keamanan transaksi. Setelah proses registrasi selesai, BRImo dapat langsung digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan transaksi perbankan secara digital.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa pengembangan layanan registrasi BRImo hingga ke luar negeri merupakan langkah strategis perseroan dalam memperluas akses layanan digital bagi masyarakat Indonesia di berbagai negara.

“BRI terus berkomitmen menghadirkan layanan digital yang mudah diakses, aman, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran fitur registrasi BRImo dari luar negeri menjadi wujud transformasi digital BRI untuk memberikan kemudahan transaksi perbankan bagi nasabah Indonesia di mana pun berada,” ujarnya.

Saat ini, layanan registrasi BRImo dari luar negeri telah tersedia di 15 negara, yakni Indonesia, Hong Kong, Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, Kuwait, Malaysia, Singapura, Taiwan, Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Timor-Leste, Brunei Darussalam, dan Australia.