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Didukung Holding Ultra Mikro, Ekonomi Pengusaha Sembako di Semarang Ini Makin Kuat

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |12:07 WIB
Didukung Holding Ultra Mikro, Ekonomi Pengusaha Sembako di Semarang Ini Makin Kuat
Perjalanan pelaku usaha warung sembako di Semarang, yang mampu kembangkan usaha melalui dukungan Holding Ultra Mikro BRI Group. (Foto: dok BRI)
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SEMARANG – Ketekunan dalam menjalankan usaha, didukung akses pembiayaan dan pemberdayaan yang tepat, menjadi kunci bagi pengusaha ultra mikro untuk naik kelas. Hal itu tercermin dari perjalanan Niken Tiwi Arni, pelaku usaha warung sembako di Kelurahan Pandansari, Semarang, yang mampu mengembangkan usahanya melalui dukungan PNM Mekaar sebagai bagian dari sinergi Holding Ultra Mikro BRI Group.

Berawal dari warung sederhana dengan pilihan barang yang masih terbatas, Niken terus berupaya mengembangkan usahanya agar dapat membantu perekonomian keluarga. Ia menyadari bahwa ketersediaan stok menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga pelanggan tetap datang dan berbelanja di warungnya.

“Awalnya usaha saya kecil-kecilan, hanya warung sembako biasa. Tapi saya ingin warung ini bisa lebih lengkap, supaya pelanggan tidak perlu ke tempat lain,” ujar Niken.

Keinginan untuk mengembangkan usaha tersebut kemudian membawa Niken mengenal program PNM Mekaar melalui rekomendasi tetangganya. Dari sana ia mulai mengikuti pendampingan dan pertemuan kelompok bersama nasabah lainnya. Melihat kesungguhan Niken dalam mengembangkan usahanya, PNM Mekaar memberikan dukungan permodalan awal pada 2019 yang kemudian dimanfaatkannya untuk memperkuat usaha secara bertahap.

Tidak hanya memperoleh akses permodalan, Niken pun mendapatkan fasilitas pendampingan. Ia diberikan pemahaman baru oleh PNM tentang cara mengelola usaha, mulai dari mengatur kebutuhan stok, menjaga perputaran modal, hingga melihat peluang dari kebiasaan belanja warga sekitar. 

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