Pedagang Pasar Kini Lebih Mudah Akses Keuangan Digital

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |12:15 WIB
Meningkatkan akses layanan keuangan serta mendorong digitalisasi dan pembiayaan bagi pedagang pasar tradisional. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas ekspansi bisnis dengan menyasar ekosistem koperasi. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan akses layanan keuangan serta mendorong digitalisasi dan pembiayaan bagi pedagang pasar tradisional.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menjelaskan kolaborasi dengan Inkoppas bertujuan mendorong digitalisasi koperasi dan pedagang pasar sekaligus memperluas inklusi keuangan di sektor pasar tradisional.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis perseroan dalam memperluas akses keuangan berbasis ekosistem. Pasar tradisional merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan,” kata Nixon, Minggu (19/4/2026).

Sejumlah program telah disiapkan, mulai dari layanan perbankan digital, digitalisasi retribusi pasar, hingga penyaluran pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pedagang anggota koperasi. BTN juga membuka peluang penyaluran pembiayaan lain, termasuk kredit produktif bagi pedagang pasar.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses permodalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM berbasis pasar tradisional.

