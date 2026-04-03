HOME FINANCE HOT ISSUE

Hutama Karya Proyeksikan Merger BUMN Karya Akhir 2026

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |19:10 WIB
JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani PT Hutama Karya (Persero) menggemukan soal perkembangan proses penggabungan atau merger BUMN Karya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Proyeksi rampungnya merger perusahaan pelat merah konstruksi ini menjawab pernyataan Danantara soal sulitnya merger terlaksana pada akhir 2025.

Hamdani menekankan perihal rangkaian merger, kini masih menunggu selesainya restrukturasi keuangan para entitas BUMN Karya. Perkiraan konsolidasi keuangan yang dicanangkan Danantara pada kuartal I 2026 juga meleset lantaran proses restrukturisasi.

“Secara timeline kemungkinan restrukturisasi ini bisa kami harapkan selesai sekitar pertengahan tahun, sehingga mulai pertengahan tahun proses integrasinya dimulai dan diharapkan selesai di akhir tahun,” ujar Hamdani dalam media briefing di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Hamdani menekankan sudah ada Project Management Office (PMO) yang dibentuk untuk mendukung proses merger pada akhir semester II. Adanya PMO tersebut, Hutama Karya dan entitas holding lainnya bakal mensinkronisasi sejumlah aspek. Mulai dari sistem perusahaan, operasional hingga sumber daya manusia.

Hamdani tak menafikan isu soal kondisi keuangan BUMN karya yang masih menjadi penghambat merger. Oleh karena itu, pemerintah berfokus kepada restrukturisasi keuangan, sebelum akhirnya penyatuan entitas bisnis dalam satu grup.

"Merestrukturasi mereka dulu, begitu laporan atau buku keuangannya itu sudah membaik, baru mereka akan diintegrasi ke kita,” katanya.

Adapun sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menjelaskan bahwa merger atau proses penggabungan perusahaan pelat merah di sektor konstruksi atau BUMN karya batal rampung tahun ini. Ditargetkan, merger selesai pada kuartal I 2026.

 

