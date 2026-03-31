Rosan Pastikan Produktivitas BUMN Terjaga di Tengah Efisiensi Energi

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara, Rosan Roeslani menegaskan bahwa upaya efisiensi energi tidak akan mengganggu produktivitas maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah koordinasinya.

Menurut Rosan, langkah efisiensi yang tengah dijalankan justru menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas operasional sekaligus menjaga kinerja perusahaan tetap optimal.

"Kami akan tetap menjunjung tinggi produktivitas dan juga pelayanan publik itu tetap akan berjalan seperti biasa. Tetapi kami akan lebih meningkatkan dan meningkatkan kapasitas dengan tetap menjunjung tinggi produktivitas," katanya dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Selasa (31/3/2026).

Di sisi lain, Rosan menyebut pemerintah memanfaatkan momentum efisiensi ini untuk mempercepat kebijakan investasi pada sektor energi baru terbarukan. Langkah tersebut dinilai penting guna mendorong transisi energi nasional secara bertahap.

"Di satu sisi kita pun mengambil momentum ini untuk mengakselerasi beberapa kebijakan, policy, dan juga dari segi investasi dalam rangka mempercepat penggunaan renewable energy atau energi baru-terbarukan seperti geotermal, solar, kreditifikasi, hidro, dan yang lain-lainnya," lanjutnya.

Menurut Rosan, strategi tersebut disusun secara komprehensif untuk menjawab kebutuhan energi nasional dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang.

"Sehingga ini merupakan suatu langkah secara komprehensif, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang yang tentunya akan mengumpulkan dampak yang positif terhadap penggunaan energi kita ke depan," tandas Rosan.

(Taufik Fajar)

