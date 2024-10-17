Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lima Anggota BPK Periode 2024-2029 Ucapkan Sumpah Jabatan

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |20:32 WIB
Lima Anggota BPK Periode 2024-2029 Ucapkan Sumpah Jabatan
Pelantikan 5 Anggota BPK. (Foto: Dok BPK)
JAKARTA – Lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih mengucapkan sumpah jabatan hari ini. Kelimanya akan menjalankan tugas periode 2024-2029.

Lima Anggota BPK tersebut adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan Subchi. Pengambilan sumpah jabatan yang dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial,

Sunarto dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa sebelum memangku jabatannya, Anggota BPK wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing. Pengucapan sumpah jabatan yang dilakukan di Gedung Mahkama Agung, Jakarta, Kamis (17/10/2024) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 112/P Tahun 2024 tanggal 26 September 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan BPK.

Kelima Anggota BPK terpilih tersebut merupakan hasil dari uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI periode 2024-2029 yang diselenggarakan oleh DPR RI, dan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada tanggal 10 September 2024, dengan Surat Keputusan Nomor 14/DPR RI/I/2024-2025 tentang Persetujuan DPR RI Terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2024-2029.

Kelima Anggota BPK tersebut menggantikan Anggota BPK yang berakhir masa jabatannya, yaitu Hendra Susanto (Wakil Ketua merangkap Anggota BPK), Daniel Lumban Tobing (Anggota BPK), Achsanul Qosasi (Anggota BPK), Ahmadi Noor Supit (Anggota BPK), dan Pius Lustrilanang (Anggota BPK).

Dikutip dari keterangan tertulis BPK, berikut data singkat kelima anggota BPK tersebut.

1. Akhsanul Khaq, sebelumnya menjabat sebagai Auditor Utama KN I BPK.

2. Bobby Adhityo Rizaldi, merupakan Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut.

3. Budi Prijono, sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan RI. Sementara

