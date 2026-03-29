Update Harga Pangan di Akhir Pekan: Bawang, Beras hingga Minyak Goreng Naik

JAKARTA - Harga pangan nasional akhir pekan ini, Minggu (29/3/2026) terpantau mengalami pergerakan dibanding hari-hari sebelumnya. Sejumlah komoditas utama seperti bawang, beras, hingga minyak goreng mengalami lonjakan harga, meskipun ada juga yang turun.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia pukul 9.00 WIB, harga bawang merah naik 3,13 persen menjadi Rp46.100 per kg. Diikuti bawang putih naik 0,12 persen menjadi Rp40.250 per kg.

Kenaikan harga juga dialami beras kualitas bawah I yang naik 0,34% menjadi Rp14.550 per kg. Kemudian beras kualitas bawah II juga naik 0,35% menjadi Rp14.500 per kg. Sementara itu beras kualitas medium I naik 0,31 persen menjadi Rp16.050 per kg.

Beras kualitas medium II naik 0,32 persen menjadi Rp15.900 per kg. Beras kualitas super I naik 0,24 persen menjadi Rp17.250 per kg. Sementara beras kualitas super II naik 0,3 persen menjadi Rp16.800 per kg.

Untuk cabai merah besar turun hingga 7,47 persen menjadi Rp52.000 per kg. Cabai merah keriting turun 9,32 persen menjadi Rp51.100 per kg. Selanjutnya cabai rawit hijau naik 3,23 persen menjadi 60.650 per kg. Sementara itu cabai rawit merah turun 9,53 persen menjadi Rp84.500 per kg.

Untuk komoditas daging ayam ras segar naik 1,16 persen menjadi Rp43.550 per kg. Daging sapi kualitas I turun 1 persen menjadi Rp149.200 per kg. Daging sapi kualitas II turun 0,91 persen menjadi Rp140.900 per kg.