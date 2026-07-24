Tol Jakarta-Cikampek 2 Selatan Disiapkan Jadi Lokasi Uji Coba Pendaratan Jet Tempur

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2 Selatan sebagai salah satu lokasi uji coba pendaratan jet tempur dalam kondisi darurat. Selain Tol Japek 2 Selatan, sejumlah ruas tol lain di Pulau Jawa dan Sumatera juga dipersiapkan untuk mendukung operasi tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pemerintah telah mendapat amanat untuk menyiapkan beberapa ruas jalan tol yang dapat digunakan sebagai lokasi pendaratan jet tempur apabila terjadi kondisi darurat.

"Ada beberapa ruas jalan tol yang memang kita diamanatkan untuk bisa dipakai pendaratan jet tempur manakala dalam kondisi darurat," kata Dody.

Menurut Dody, selain Tol Jakarta-Cikampek 2 Selatan, ruas Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) juga tengah disiapkan untuk uji coba tersebut.

"Terus kemudian Situbondo di (Tol) Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) itu sedang kita siapkan," ujarnya.

Sebelumnya, uji coba pendaratan jet tempur telah dilakukan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka). Selanjutnya, Menteri Pertahanan juga meminta agar uji coba serupa dilakukan di ruas JTTS lainnya, yang kemungkinan berada di Tol Sigli-Banda Aceh.

Dody menjelaskan tidak semua ruas jalan tol dapat digunakan untuk pendaratan jet tempur. Salah satu kendalanya adalah keberadaan overpass yang dapat menghambat proses pendaratan maupun lepas landas pesawat.