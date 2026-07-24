Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Jakarta-Cikampek 2 Selatan Disiapkan Jadi Lokasi Uji Coba Pendaratan Jet Tempur

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |06:02 WIB
Tol Jakarta-Cikampek 2 Selatan Disiapkan Jadi Lokasi Uji Coba Pendaratan Jet Tempur
Tol Jakarta-Cikampek 2 Selatan Disiapkan Jadi Lokasi Uji Coba Pendaratan Jet Tempur. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2 Selatan sebagai salah satu lokasi uji coba pendaratan jet tempur dalam kondisi darurat. Selain Tol Japek 2 Selatan, sejumlah ruas tol lain di Pulau Jawa dan Sumatera juga dipersiapkan untuk mendukung operasi tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pemerintah telah mendapat amanat untuk menyiapkan beberapa ruas jalan tol yang dapat digunakan sebagai lokasi pendaratan jet tempur apabila terjadi kondisi darurat.

"Ada beberapa ruas jalan tol yang memang kita diamanatkan untuk bisa dipakai pendaratan jet tempur manakala dalam kondisi darurat," kata Dody.

Menurut Dody, selain Tol Jakarta-Cikampek 2 Selatan, ruas Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) juga tengah disiapkan untuk uji coba tersebut.

"Terus kemudian Situbondo di (Tol) Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) itu sedang kita siapkan," ujarnya.

Sebelumnya, uji coba pendaratan jet tempur telah dilakukan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka). Selanjutnya, Menteri Pertahanan juga meminta agar uji coba serupa dilakukan di ruas JTTS lainnya, yang kemungkinan berada di Tol Sigli-Banda Aceh.

Dody menjelaskan tidak semua ruas jalan tol dapat digunakan untuk pendaratan jet tempur. Salah satu kendalanya adalah keberadaan overpass yang dapat menghambat proses pendaratan maupun lepas landas pesawat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/470/3231771//tol-OcHV_large.png
2 Tol di Jawa Disiapkan Jadi Pendaratan Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/320/3230926//jasa_marga-wMNK_large.jpg
Jasa Marga Catat 3,5 Juta Kendaraan Lewati Jalan Tol per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230327//jalan_tol-wKs5_large.png
Ubah Strategi Bisnis, Jasa Marga Fokus Ciptakan Nilai Berkelanjutan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230253//jalan_tol-3xO4_large.jpg
Progres Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 2A Capai 84 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/470/3229949//jalan_tol-UNuY_large.jpg
IIF Raih Pendanaan Rp655 Miliar, Perluas Pembiayaan Infrastruktur di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/320/3228367//jalan_tol-4iCN_large.jpg
Tol Prambanan-Purwomartani Ditargetkan untuk Arus Mudik Lebaran 2027
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement