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Jasa Marga Catat 3,5 Juta Kendaraan Lewati Jalan Tol per Hari

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |19:34 WIB
Jasa Marga Catat 3,5 Juta Kendaraan Lewati Jalan Tol per Hari
Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono soal Tol Jasa Marga. (Foto :okezone.com/Jasa Marga)
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JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) mencatat sekitar 3,5 juta kendaraan yang setiap hari melintasi jalan tol Jasa Marga Group. Hal ini lanjut dia mencerminkan besarnya kepercayaan masyarakat sekaligus membuka peluang bagi perusahaan untuk terus menciptakan nilai secara berkelanjutan (value creation). 

Kepercayaan tersebut menjadi fondasi bagi Jasa Marga dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin baik bagi pengguna jalan.

Menurut Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono, pengalaman layanan kepada pelanggan dibangun melalui kemampuan perusahaan dalam merespons dinamika lalu lintas jalan tol secara tepat. Ketika terjadi kepadatan, diperlukan penataan lalu lintas yang didukung informasi secara waktu nyata agar layanan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna jalan. 

"Jasa Marga terus mengembangkan smart toll road ecosystem dengan mendorong paradigma dari infrastructure menjadi infraculture yang memberikan nilai dan pengalaman bagi masyarakat,” ujar Rivan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/7/2026).

Jasa Marga Tollroad Command Center tidak hanya berfungsi sebagai sumber data lalu lintas dan suara pelanggan, tetapi juga mendukung proses pengolahan serta analisis data melalui sistem kendali yang terintegrasi. 

"Kami berharap kolaborasi antar BUMN ini dapat menjadi ruang berbagi wawasan dan praktik terbaik untuk memperkuat kualitas layanan publik,” tambah Rivan.

Managing Director Human Capital PT Danantara Asset Management Agus Dwi Handaya mengatakan bahwa Jasa Marga memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran pergerakan manusia, barang, dan aktivitas ekonomi nasional. Dalam pengelolaan jalan tol, keterlambatan beberapa menit dapat menimbulkan risiko, sementara keputusan yang tepat dapat segera memulihkan kelancaran, keamanan, serta kepercayaan masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas perusahaan.

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