Bungkam Dolar AS, Rupiah Menguat ke Rp17.798

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS menguat 29 poin atau 0,16 persen menjadi Rp17.798 per dolar AS pada pembukaan perdagangan Selasa (18/8/2026).



Rupiah pagi ini menguat dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.827 per dolar AS



Sebelumnya, Analis Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa pergerakan indeks dolar AS diproyeksikan bergerak pada kisaran level support 99,00 dan resistance 101,90, dengan potensi menembus level 102,00.



“Diawali dari USD dalam perdagangan pekan depan dalam satu minggu, kemungkinan besar ini akan cukup fluktuatifnya cukup tinggi, di support-nya 99,00, kemudian resisten-nya di 101,90, bahkan akan menyentuh di resisten 102. Jadi kalau kita lihat bahwa indeks dolar ini di 99,00 dan 102,00,” kata Ibrahim dalam risetnya, Minggu (16/8/2026).



Kondisi tersebut, menurut Ibrahim bakal berdampak langsung pada nilai tukar mata uang Garuda.