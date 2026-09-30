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Rupiah Sempat Sentuh Rp18.000, BI Bakal Naikkan Suku Bunga?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |14:03 WIB
Rupiah Sempat Sentuh Rp18.000, BI Bakal Naikkan Suku Bunga?
Rupiah Sempat Sentuh Rp18.000, BI Bakal Naikkan Suku Bunga? (Foto: Bank Indonesia)
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JAKARTA - Bank Indonesia (BI) buka suara mengenai peluang penyesuaian suku bunga acuan BI-Rate di tengah tekanan terhadap nilai tukar Rupiah yang sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea menegaskan, setiap pengambilan keputusan terkait suku bunga acuan bersifat data dependent atau sangat bergantung pada perkembangan data serta indikator ekonomi terkini.

"Jadi suku bunga kebijakan itu data dependent, ada yang bisa bilang sekarang apa yang akan diambil oleh BI dalam RDG bulan depan, RDG November atau RDG Desember," kata Erwin dalam Taklimat BI di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Erwin menekankan bahwa BI pada dasarnya telah memiliki sejumlah proyeksi serta perkiraan mengenai dinamika perkembangan ekonomi hingga penutupan tahun 2026.

Meski demikian, Rapat Dewan Komisioner (RDG) bulanan akan selalu melakukan asesmen komprehensif terhadap kondisi terbaru serta memutakhirkan prospek ekonomi sebelum menetapkan arah kebijakan moneter.

Pertimbangan tersebut diambil guna memastikan respons kebijakan yang dieksekusi merupakan langkah paling proporsional untuk memelihara stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Apapun keputusan yang diambil oleh BI semuanya sifatnya data dependent, dan mudah-mudahan itu menjadi bagian dari respon terbaik yang bisa diberikan oleh Indonesia untuk tetap menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi," tegas Erwin.

 

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