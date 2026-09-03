Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.679 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |16:43 WIB
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.679 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan Kamis (23/9/2026), naik 84 poin atau sekitar 0,47 persen ke level Rp17.679 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni kekhawatiran baru atas eskalasi konfrontasi militer antara Amerika Serikat dan Iran dapat semakin mengganggu pasokan minyak dari Timur Tengah.

"Pasukan AS menyerang wilayah pesisir selatan Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang posisi-posisi AS di berbagai wilayah kawasan tersebut; ini merupakan aksi saling serang paling intens antara kedua negara sejak bulan Juli," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Namun, pada hari Rabu, Trump menyatakan bahwa kampanye baru AS terhadap Iran tidak akan berlangsung dalam jangka waktu lama, sebuah pernyataan yang membantu meredakan sebagian kekhawatiran pasar mengenai pasokan dalam waktu dekat. Ia juga menyebutkan bahwa AS telah menargetkan radar, sistem rudal, serta kemampuan Iran yang terkait dengan pemasangan ranjau di sekitar Selat Hormuz.

Sementara data pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang lebih lemah dari perkiraan juga turut menekan Dolar AS. Data ADP Employment Change menunjukkan bahwa jumlah pekerja sektor swasta bertambah 38.000 pada bulan Agustus, berada di bawah perkiraan 47.000 dan angka kenaikan sebelumnya sebesar 46.000.

Terkait kebijakan moneter, para pelaku pasar meningkatkan spekulasi bahwa The Fed dapat menaikkan suku bunga paling cepat pada pertemuan bulan September, terutama setelah Ketua The Fed, Kevin Warsh, mengambil sikap lebih tegas terhadap inflasi dalam Simposium Jackson Hole pekan lalu. Menurut perangkat CME FedWatch, probabilitas kenaikan suku bunga pada pertemuan tanggal 15-16 September saat ini berada di kisaran 64 persen, naik dari 36 persen pada pekan sebelumnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239633/rupiah_melemah-XnbA_large.jpg
Dolar AS Menguat, Rupiah Melemah Lagi ke Rp17.774 per USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/278/3239053/rupiah-EDxT_large.jpg
Rupiah Sepekan di Level Rp17.693 per Dolar AS, Waspada Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238790/rupiah_hari_ini-hyW5_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.693 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/320/3238585/rupiah_hari_ini-CnYN_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp17.744 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238342/rupiah_hari_ini-H0cF_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.725 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/320/3237994/rupiah_hari_ini-13Sr_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.721 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement