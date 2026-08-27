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Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp17.744 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |16:18 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp17.744 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 19 poin atau sekitar 0,11 persen ke level Rp17.744 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (27/8/2026).

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni ada harapan bahwa pembicaraan antara Iran dan Qatar dapat membuka kembali Selat Hormuz yang vital dan mengurangi gangguan pasokan akibat perang di Timur Tengah. Iran dan Oman sedang memfinalisasi perincian kesepakatan untuk mengendalikan Selat Hormuz, ungkap seorang pejabat senior Iran pada hari Rabu.

“Hal ini menyusul pernyataan Garda Revolusi Iran bahwa kedua negara telah menyepakati pembagian akses serta pendapatan dari jalur perairan yang menghubungkan negara-negara produsen minyak utama di kawasan Teluk dengan pasar dunia tersebut,” tulis Ibrahim dalam risetnya n

Perdana Menteri Qatar dijadwalkan bertolak ke Iran pada hari Kamis untuk memulai kembali pembicaraan diplomatik guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir enam bulan itu. 

Adapun AS telah menghentikan serangan terhadap Iran selama sekitar satu bulan dan berupaya memberikan tekanan ekonomi yang lebih besar terhadap Iran; langkah ini telah meningkatkan harapan investor akan meredanya gangguan pasokan dari kawasan Teluk.

Meski demikian, posisi kedua belah pihak masih sangat berjauhan terkait tuntutan untuk mengakhiri pertempuran, dan Iran telah menyerang kapal-kapal di Teluk serta selat tersebut demi menegaskan kendalinya atas jalur perairan itu.

 

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