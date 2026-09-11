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Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah ke Level Rp17.611 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |15:50 WIB
Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah ke Level Rp17.611 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Jumat (11/9/2026), turun 64 poin atau sekitar 0,36 persen ke level Rp17.611 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni Iran menyatakan telah menyerang 10 kapal di dekat Selat Hormuz, sementara AS menyatakan telah melakukan serangan balasan dengan menenggelamkan lima kapal tanker Iran.

“Serangan-serangan tersebut menandai pertempuran terparah dalam beberapa bulan terakhir dan mengindikasikan minimnya tanda-tanda penurunan eskalasi konflik yang kini telah memasuki bulan ketujuh,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran turut menambah kekhawatiran akan gangguan pasokan lebih lanjut di Timur Tengah, menyusul sejumlah laporan yang menyebutkan bahwa kelompok tersebut telah menguasai kota pelabuhan Mocha dan memperkuat posisi tawar mereka atas Selat Bab el-Mandeb. Kelompok Houthi, yang telah menyatakan blokade laut terhadap Arab Saudi, terlihat menyerang kapal-kapal di Bab el-Mandeb serta melancarkan serangan terhadap infrastruktur energi Arab Saudi.

Serangan Houthi di Bab el-Mandeb berpotensi memutus jalur utama pasokan minyak Timur Tengah lainnya setelah Selat Hormuz, sehingga menambah gangguan di pasar minyak mentah. Kondisi ini mendorong para pedagang untuk memperhitungkan premi risiko yang jauh lebih tinggi dalam harga minyak mentah.

Data PPI AS pada bulan Agustus naik 0,4% secara bulanan (MoM), sesuai dengan ekspektasi pasar dan meningkat dari kenaikan 0,1% yang tercatat pada bulan Juli. Inflasi produsen tahunan naik menjadi 5,4%, sedikit di atas perkiraan 5,3% dan meningkat dari angka sebelumnya sebesar 4,8%. 

Secara tahunan, inflasi produsen inti naik menjadi 4,6% dari 4,3%, sesuai dengan ekspektasi. Angka-angka tersebut menjaga kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed tetap terbuka lebar.

 

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