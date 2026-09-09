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Rupiah Makin Perkasa, Tekan Dolar AS ke Rp17.511 per USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |16:33 WIB
Rupiah Makin Perkasa, Tekan Dolar AS ke Rp17.511 per USD
Rupiah Makin Perkasa, Tekan Dolar AS ke Rp17.511 per USD (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat 121 poin atau 0,69 persen ke level Rp17.511 per dolar AS pada akhir perdagangan hari ini.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan, performa solid mata uang rupiah disokong kuat oleh rilis indikator data ekonomi dalam negeri yang melampaui ekspektasi pasar, seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan angka penjualan ritel otomotif.

"Hari ini Rupiah ditutup menguat cukup tajam, kemungkinan besar dalam perdagangan besok, kemungkinan besar masih akan menguat. Ada kemungkinan penguatannya 50 poin di Rp17.480. Kemungkinan yang menyebabkan Rupiah menguat dalam perdagangan hari ini adalah data penjualan retail kemudian dengan indeks keyakinan konsumen yang cukup bagus," ujar Ibrahim dalam analisisnya, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Ibrahim menyoroti lonjakan IKK bulan Agustus yang menjadi capaian tertinggi sepanjang tahun 2026, sekaligus memperkuat optimisme terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III 2026.

"Di luar ekspektasi, indeks keyakinan konsumen itu lebih tinggi dibandingkan di bulan Juli yaitu di 118,5 dan kenaikan ini adalah kenaikan terbaik dari bulan Januari tahun 2026. Artinya apa? Bahwa dengan membaiknya indeks keyakinan konsumen, optimisme pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga di 5,3 persen, kemungkinan besar akan tercapai," jelasnya.

 

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