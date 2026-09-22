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Cek Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina Selasa 22 September 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |07:02 WIB
Cek Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina Selasa 22 September 2026
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh SPBU Pertamina dipastikan tidak mengalami perubahan. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh SPBU Pertamina dipastikan tidak mengalami perubahan per Selasa, 22 September 2026. 

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyampaikan bahwa patokan harga BBM nonsubsidi di SPBU saat ini masih mengacu pada ketetapan resmi yang berlaku sejak awal bulan.

"Kami memastikan bahwa per 22 September 2026 tidak terdapat perubahan harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina. Informasi mengenai adanya penyesuaian harga pada tanggal tersebut tidak benar. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi," tegas Kitty.

Pertamina Patra Niaga meminta masyarakat untuk selalu memantau pembaruan informasi harga melalui saluran komunikasi resmi perusahaan atau dengan menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina per Selasa, 22 September 2026:

Biosolar (Subsidi): Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

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