Pertamina Jamin BBM Aman Usai Gempa NTT, Kebutuhan Minyak Tanah Naik dan Reo Jadi Perhatian

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan melihat secara langsung kondisi dan ketersediaan energi di wilayah terdampak gempa. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman dan distribusi energi berjalan lancar setelah gempa bumi mengguncang sejumlah wilayah di NTT.

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan melihat secara langsung kondisi dan ketersediaan energi di wilayah terdampak gempa, antara lain Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ruteng.

Ia mengapresiasi respons cepat ketika akses jalan dari Ruteng menuju Labuan Bajo sempat terputus akibat gempa. Kondisi tersebut membuat truk tangki BBM tidak dapat melintas sehingga Pertamina harus mencari jalur distribusi alternatif.

Mengirim Kapal Feri

Dalam waktu kurang dari dua hari setelah jalur darat terputus, Pertamina mengirim kapal feri yang mengangkut 11 truk tangki BBM menuju Labuan Bajo. Jalur laut dipilih untuk menjaga pasokan sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan BBM di wilayah terdampak.