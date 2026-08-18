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Gempa NTT, Pemulihan Jalan dan Infrastruktur Vital Jadi Prioritas

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |18:29 WIB
Gempa NTT, Pemulihan Jalan dan Infrastruktur Vital Jadi Prioritas
Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat penanganan dan pemulihan infrastruktur yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). (Foto: Okezone.com/PU)
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JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat penanganan dan pemulihan infrastruktur yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri PU Dody Hanggodo memantau langsung kondisi masyarakat terdampak sekaligus memastikan penanganan infrastruktur berjalan cepat dan terkoordinasi.

Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT juga mengerahkan personel dan peralatan untuk membantu membuka kembali akses yang terdampak longsor maupun kerusakan badan jalan.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menegaskan bahwa kehadiran infrastruktur harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk pada masa tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.

“Kami berupaya untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Apri.

Kehadiran Menteri PU dan jajaran di NTT menjadi bagian penting dari makna kemerdekaan tahun ini. Di tengah rangkaian kegiatan kebangsaan di Jakarta, pelayanan publik dan perhatian kepada masyarakat terdampak bencana tetap menjadi prioritas.

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