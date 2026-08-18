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Bahlil Pastikan BBM Subsidi Tak Naik Berapapun Harga ICP

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |19:02 WIB
Bahlil Pastikan BBM Subsidi Tak Naik Berapapun Harga ICP
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. (Foto: Okezone.com/Binti)
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JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi hingga 31 Desember 2026.

Keputusan tersebut merupakan komitmen pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

"Saya sekali lagi mengatakan bahwa komitmen kami sebagai Menteri ESDM atas arahan Bapak Presiden, harga BBM subsidi tidak akan kita naikkan sampai dengan 31 Desember 2026," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Bahlil menekankan bahwa kebijakan tersebut akan tetap berlaku tanpa memandang fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP). Ia menyatakan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah keberpihakan kepada masyarakat.

"Mau berapa pun harga ICP-nya, Pak Nurdin, jadi insyaallah aman. Mau berapa pun harga ICP-nya, kita akan jaga karena apa? Kita harus betul-betul punya kepekaan hati kepada rakyat, kepada saudara-saudara kita, agar ekonomi kita tetap bisa berjalan di bawah," ujarnya.

(Feby Novalius)

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