Harga BBM Nonsubsidi Naik atau Tidak?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |11:25 WIB
Harga BBM Nonsubsidi Naik atau Tidak? (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - Harga BBM nonsubsidi naik atau tidak? Pemerintah telah memutuskan harga BBM nonsubsidi tidak naik yang berlaku pada 1 April 2026. Harga BBM nonsubsidi ini berlaku untuk BBM yang dijual Pertamina dan SPBU swasta seperti Shell, BP dan Vivo.

Namun, kini pemerintah menghitung ulang formulasi harga BBM nonsubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia yang menyentuh di atas USD100 per barel.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan rapat dengan badan usaha swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mencari formulasi BBM nonsubsidi.

“Menyangkut dengan harga BBM nonsubsidi, kami lagi melakukan pembahasan. Pembahasan ini sudah barang tentu melibatkan badan swasta lainnya,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 7 April 2026.

Bahlil menyampaikan bahwa saat ini perundingan masih berlangsung. Pemerintah, sedang berusaha mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana. Bahlil mengatakan pemerintah sangat memahami kondisi masyarakat saat ini di tengah-tengah lonjakan harga minyak dunia.

Tercatat, harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) saat ini berada di atas 100 dolar AS per barel, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel.

“Sampai dengan sekarang, kami lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana. Tunggu sampai selesai, saya akan kabari,” ujar Bahlil.

Sementara, di tempat berbeda Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah masih mengkaji kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

"Itu masih dikaji," kata Airlangga saat ditemui di kantornya.

Airlangga menyampaikan, hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan kepada publik setelah prosesnya rampung.
 
"Jadi nanti pada waktu pengkajian selesai nanti pasti juga akan disampaikan ke publik," kata Airlangga.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026.

 

