Perbandingan Harga BBM Indonesia dengan Negara ASEAN Lainnya, Bak Bumi dan Langit?

JAKARTA - Perbandingan harga BBM Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, bak bumi dan langit? Harga BBM nonsubsidi di Indonesia naik sejak Maret 2026. Sementara, pada besok, Rabu 1 April 2026, harga BBM nonsubsidi diprediksi kembali naik imbas lonjakan harga minyak dunia di atas USD115 per barel akibat perang AS-Iran.

Bahkan, kini muncul kabar harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax akan naik Rp5.550 dari Rp12.300 per liter menjadi Rp17.850 per liter pada 1 April 2026.

Kenaikan juga berlaku untuk Pertamax Green yang naik Rp6.250 menjadi Rp19.150 per liter dari semula Rp12.900 per liter. Sementara itu Pertamax Turbo naik Rp6.350 menjadi Rp19.450 per liter dari Rp13.100 pee liter.

Selanjutnya Pertamina Dex naik Rp9.450 menjadi Rp23.950 per liter dari Rp14.500 per liter. Kemudian Dexlite naik Rp9.450 per liter menjadi Rp23.650 per liter dari Rp14.200 per liter.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, harga BBM nonsubsidi mengikuti harga pasar. Sementara, dirinya memberi sinyal harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi tidak akan naik pada 1 April 2026.

Jauh sebelum ada rencana kenaikan harga BBM nonsubsidi di Indonesia, negara tenggara alias sejumlah negara ASEAN sudah menaikkan harga BBM pada pertengahan Maret 2026.

Negara tetangga Indonesia, seperti Thailand, Vietnam, Singapura, hingga Malaysia telah menaikkan harga BBM nonsubsidi. Berikut perbandingan harga BBM Indonesia dengan negara ASEAN lainnya yang berlaku hari ini, Rabu (31/3/2026).

1. Harga BBM di Indonesia

Harga BBM di Indonesia mengacu pada pergerakan harga BBM yang dijual Pertamina hingga SPBU swasta lainnya seperti Shell, BP dan Vivo. Harga BBM di Indonesia ini berlaku sejak 1 Maret hingga saat ini.

Harga BBM Pertamina

- Pertalite: Rp10.000 per liter

- Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

- Pertamax: Rp12.300 per liter

- Pertamax Green: Rp12.900 per liter

- Pertamax Turbo: Rp13.100 per liter

- Dexlite: Rp14.200 per liter

- Pertamina Dex: Rp14.500 per liter

Harga BBM Shell

- Shell Super: Rp12.390 per liter

- V-Power: -

- V-Power Nitro+: -

- V-Power Diesel Rp14.620 per liter

Harga BBM BP

- BP 92: Rp12.390 per liter

- BP Ultimate: Rp12.930 per liter

- BP Ultimate Diesel: Rp14.620 per liter

Harga BBM Vivo

- Revvo 92: Rp12.390 per liter

- Revvo 95: Rp12.930 per liter

- Diesel Primus Plus: Rp14.610 per liter